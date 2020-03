Данный калькулятор позволяет Вам рассчитать примерную стоимость доставки посылки от нашего склада. Все посылки мы автоматически страхуем на 60$

Стоимость доставки

Куда отправляем

РОССИЯ УКРАИНА БЕЛАРУСЬ УЗБЕКИСТАН КЫРГЫЗСТАН КАЗАХСТАН МОЛДОВА USA Город



lbs kg

Примеры веса вещей Вес посылки Размеры посылки ШхДхВ

x x inch cm

Не знаю размеров посылки



В стоимость услуг бесплатно входит: Фото входящей посылки

Взвешивание входящей посылки

Убрать обувные коробки/Упаковку

Убрать инвойсы/накладные

Хранение вещей до 45 дней

Страховка посылки на сумму $60

Упаковочные материалы

Автоматическое выставление инвойсов

Оплата инвойса в кабинете Shipbox для своих клиентов также предоставляет дополнительные услуги такие как проверка товара на исправность, видео распоковки , фото товара и т.д . Со всем перечнем дополнительных услуг вы можете ознакомится в разделе Стоимость Услуг

Aerosol cans / sprays (perfumes, varnishes, deodorants, etc) Dangerous items (swords, knives, weapons, explosives, fireworks, radioactive materials, deactivated or replica weapons and ammunition) Car parts (engines, generators, gearboxes or any part containing or having contained oil/petroleum, unless flushed through, gas amortization, airbags, accumulators, etc) Fire extinguishers, life jackets Electric appliances with batteries Corrosives and flammables (paint, adhesives, chemicals, flammable resins, solvents, liquids, compressed air, items containing any gases, alcohols, lacquers acids) Household goods containing flammable or corrosive liquids, such as oven or drain cleaners Human or animal remains Live animals Magnets or items containing ferromagnetic material Money or negotiable items e.g. stocks and bonds Passports, birth certificates Prescribed drugs, medication Tobacco and tobacco products Wet or lithium batteries (not including dry cell) Animal skins, furs, any animal parts, ivory and ivory products