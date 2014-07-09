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Надежная доставка из США (Америки) в Россию и страны СНГ. Основным направлением доставки является Россия и страны СНГ. Стоимость доставки посылок из Америки в Россию и др. страны вы можете рассчитать на калькуляторе ниже.

Так как стоимость первого фунта обычно самая высокая у всех почтовых служб , посылки маленького веса стоят дороже

Калькулятор рассчета стоимости доставки покупки из США

Данный калькулятор позволяет Вам рассчитать примерную стоимость доставки посылки от нашего склада. Все посылки мы автоматически страхуем на 60$

Стоимость доставки
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В стоимость услуг бесплатно входит:
  • Фото входящей посылки
  • Взвешивание входящей посылки
  • Убрать обувные коробки/Упаковку
  • Убрать инвойсы/накладные
  • Хранение вещей до 45 дней
  • Страховка посылки на сумму $60
  • Упаковочные материалы
  • Автоматическое выставление инвойсов
  • Оплата инвойса в кабинете
Shipbox для своих клиентов также предоставляет дополнительные услуги такие как проверка товара на исправность, видео распоковки , фото товара и т.д . Со всем перечнем дополнительных услуг вы можете ознакомится в разделе Стоимость Услуг.

Готовы покупать и отправлять?

Все что Вам нужно — это зарегистироваться
и получить свой личный адрес в США

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Как происходит доставка из США ?

Регистрируйтесь
на сайте Shipbox и
получаете личный
адрес в США на
нашем складе.

Вы покупаете
в магазинах США
и указываете свой
личный адрес для
доставки товара .

Мы получаем
Ваши покупки .
Храним на нашем
складе в США. По
желанию объединяем

Вы выбираете
способ доставки
посылки. Мы
отправляем
на Ваш адрес.

Вы получаете
посылку у себя
дома или в
пункте выдачи.

Почему мы?

Опыт

С 2013 на рынке услуг по приему и обработке грузов на своем складе в Делавере США

Страховка

Каждая посылка застрахована бесплатно на сумму $60. При желании можно заказать дополнительную страховку. Цена будет составлять 3% от стоимости посылки.

Безопасность

Мы гарантируем сохранность Ваших отправлений, бесплатно страхуем каждую посылку, контролируем качество упаковки, постоянно внедряем новые методы автоматизации процессов приема и обработки посылок. На наших складах ведется видеонаблюдение 24/7.

Доступность

Мы не пользуемся услугами посредников . Мы работаем напрямую с лучшими мореходными и авиакомпаниями . И за счет долгого и плодотворного сотрудничества с ними у нас одни из самых низких цен на доставка посылок из США . Проверьте сколько будет стоить доставка посылки в вашу страну на нашем Калькуляторе

Адрес в безналоговом штате

Наш склад находится в безналоговом штате Делавэр, что позволяет нашим клиентам не платить sales taxes при покупках в интернет магазинах США.

Переупаковка посылки

Если посылка имеет большой объемный вес, мы переупаковываем ее в меньшую по размерам упаковку , что позволить Вам сэкономить в среднем от $10 до $15 на перевозку .

Удобный и простой кабинет

Мы много трудились и создали для своих клиентов, удобный, простой, красивый кабинет, который позволяет клиентам видеть все операции которые происходят с посылкой. Как только мы получили посылку с Вашим товаром, Вы будете наблюдать все действия с ней в своём личном кабинете. Увидите фотографию посылки поступившей на ваш адрес, можете заказать видео проверки посылки, отследить посылку по треку, сделать консолидацию, посмотреть историю всех заказов , платежей и т.д

Консолидация посылок

Покупая товары в различных магазинах США вы получаете отличный товар. Но доставка  из США нескольких посылок за границу ведет к дополнительным расходом . Отправляя на наш склад все свои купленные товары мы сформируем и упакуем посылку согласно вашему пожеланию и отправим в ту страну, которую вы , пожелаете . Это называется консолидация ( объединение несколько посылок, поступивших в разное время на ваш уникальный адрес в одну ) . Это позволит вам сэкономить до 80% на пересылке .

Сотрудничество

специальные условия для оптовых (крупных) клиентов.Чтобы узнать подробнее напишите на наш email адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.”>info@shipbox.us

Бесплатно для наших клиентов:

Фото входящей посылки
Упаковочные материалы
Оплата инвойса в кабинете
Убрать инвойсы/накладные
Хранение вещей до 45 дней
Страховка посылки на сумму $60
Взвешивание входящей посылки
Автоматическое выставление инвойсов
Убрать обувные коробки/Упаковку

Отзывы клиентов

“Я хотела бы просто сказать большое спасибо всем заинтересованным лицам компании з ShipBox за их помощь в процессе отменной доставки, все мои заказы прибыли быстро и выглядели просто отлично. Я обязательно буду в дальнейшем пользоваться их сервисом.”

Света Смирнова/ Москва

“Я купил умную зубную Sonicare Flexcare Platinum щётку от Philips на американском Интернет магазине amazon.com, с помощью персонального адреса в США для покупок от компании ShipBox товар прибыл на склад, сотрудники ShipBox очень бережно относились с моей покупкой.”

Володимир/ Ростов-на-Дону

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Популярные магазины США

95% наших клиентов чаще всего покупают в следующих магазинах США: Amazon, e-Bay, Carters, H&M, 6pm. OldNavy

Все магазины

Для вашого удобства мы сделали каталог магазинов США и разделили его по категориям товаров. В него мы включили самые популярные магазины США где безопасно совершать покупки и товары имеют хорошее качество.

Страны доставки

Основным направлениям доставки я являться Россия и страны СНГ

Подробное

Готовы покупать и отправлять?

Все что Вам нужно — это зарегистироваться
и получить свой личный адрес в США

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