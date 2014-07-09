Опыт С 2013 на рынке услуг по приему и обработке грузов на своем складе в Делавере США



Страховка Каждая посылка застрахована бесплатно на сумму $60. При желании можно заказать дополнительную страховку. Цена будет составлять 3% от стоимости посылки.



Безопасность Мы гарантируем сохранность Ваших отправлений, бесплатно страхуем каждую посылку, контролируем качество упаковки, постоянно внедряем новые методы автоматизации процессов приема и обработки посылок. На наших складах ведется видеонаблюдение 24/7.



Доступность Мы не пользуемся услугами посредников . Мы работаем напрямую с лучшими мореходными и авиакомпаниями . И за счет долгого и плодотворного сотрудничества с ними у нас одни из самых низких цен на доставка посылок из США . Проверьте сколько будет стоить доставка посылки в вашу страну на нашем Калькуляторе



Адрес в безналоговом штате Наш склад находится в безналоговом штате Делавэр, что позволяет нашим клиентам не платить sales taxes при покупках в интернет магазинах США.



Переупаковка посылки Если посылка имеет большой объемный вес, мы переупаковываем ее в меньшую по размерам упаковку , что позволить Вам сэкономить в среднем от $10 до $15 на перевозку .



Удобный и простой кабинет Мы много трудились и создали для своих клиентов, удобный, простой, красивый кабинет, который позволяет клиентам видеть все операции которые происходят с посылкой. Как только мы получили посылку с Вашим товаром, Вы будете наблюдать все действия с ней в своём личном кабинете. Увидите фотографию посылки поступившей на ваш адрес, можете заказать видео проверки посылки, отследить посылку по треку, сделать консолидацию, посмотреть историю всех заказов , платежей и т.д



Консолидация посылок Покупая товары в различных магазинах США вы получаете отличный товар. Но доставка из США нескольких посылок за границу ведет к дополнительным расходом . Отправляя на наш склад все свои купленные товары мы сформируем и упакуем посылку согласно вашему пожеланию и отправим в ту страну, которую вы , пожелаете . Это называется консолидация ( объединение несколько посылок, поступивших в разное время на ваш уникальный адрес в одну ) . Это позволит вам сэкономить до 80% на пересылке .



Сотрудничество специальные условия для оптовых (крупных) клиентов.Чтобы узнать подробнее напишите на наш email адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.”>info@shipbox.us

